Presidente de Egipto: «Queremos consolidar y sostener el alto el fuego en Gaza»

Sharm el Sheij (Egipto), 13 oct (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, afirmó este lunes junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que ambos países quieren «consolidar y sostener el alto el fuego» en la Franja de Gaza.

«Queremos consolidar y sostener el alto el fuego en Gaza», dijo Al Sisi tras recibir a Trump en esta ciudad balneario ubicada en el sur de la península del Sinaí, donde este lunes una treintena de líderes mundiales han acudido para atestiguar la firma del fin de dos años de guerra en el devastado enclave palestino.

Durante unas breves declaraciones a la prensa junto a Trump, Al Sisi saludó la «capacidad» del estadounidense para «lograr el acuerdo sobre Gaza» y apreció «su logro sin precedentes».

«Usted es el único que puede lograr la paz en la región», dijo el mandatario egipcio en referencia a este histórico conflicto que ha arrastrado durante décadas a todos los países de Oriente Medio.

Desde la semana pasada se está implementando la primera fase de este acuerdo, auspiciado por Estados Unidos y que se negoció durante varios días en Sharm el Sheij junto a delegaciones mediadoras de Egipto, Catar y Turquía.

En esta primera fase se pactó el alto el fuego, la retirada gradual de las fuerzas israelíes, la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave palestino y el intercambio de rehenes por prisioneros, que ha comenzado hoy.

Para la segunda fase, que ha comenzado a negociarse y que Trump ha declarado hoy que ya se ha iniciado, se abordará la reconstrucción del enclave, así como el desarme del grupo palestino Hamás y la gobernanza de la Franja.

Trump, que fue hoy a Tel Aviv antes de Egipto, se reunió con familiares de rehenes israelíes y se dirigió a la Knéset, el Parlamento israelí, donde destacó que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el «premio final de la paz».

Trump pronunció su discurso tras la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos que permanecían cautivos en Gaza y la entrega de prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de alto el fuego. EFE

