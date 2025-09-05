Presidente de Georgia indulta a dos líderes opositores de cara a elecciones municipales

Tiflis, 5 sep (EFE).- El presidente de Georgia, Mijaíl Kvelashvili, indultó hoy a dos líderes opositores de Georgia, condenados a ocho meses de cárcel, medida que se produce de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre en este país caucásico.

El dirigente difundió un comunicado en el que señala que el indulto busca demostrar que las autoridades no quieren «limitar la competencia en las elecciones del 4 de octubre».

A la vez, Kvelashvili confió en que los políticos opositores continuarán sus actividades «respetando la ley».

Los opositores indultados son Mamuka Jazaradze y Badri Dzhaparidze, ambos del partido Lelo.

Los políticos fueron condenados a prisión en junio pasado por negarse a declarar ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de las anteriores autoridades del país en el período comprendido entre 2003-2012.

Según el Código Penal de Georgia, la incomparecencia ante una comisión parlamentaria de investigación se castiga con hasta un año de prisión.

La oposición georgiana no reconoce los resultados de las elecciones legislativas celebradas en octubre del año pasado, por lo que niega toda legitimidad a las autoridades actuales.

Pese al indulto de hoy, varios dirigentes opositores se encuentran en prisión preventiva a la espera de los dictámenes judiciales por negarse a cooperar con la comisión parlamentaria.

El Gobierno de Georgia, país candidato a la Unión Europea desde 2023, pidió el año pasado a los Veintisiete aplazar hasta 2028 el comienzo de las negociaciones para la adhesión.

Esta decisión gubernamental provocó una ola de protestas de la oposición europeísta que no cesan desde hace casi un año.EFE

