Presidente de Goldman Sachs compromete más presencia en China y apoyo a relación con EEUU

2 minutos

Pekín, 28 ene (EFE).- El vice primer ministro chino Ding Xuexiang recibió este miércoles al consejero delegado del grupo financiero Goldman Sachs, David Solomon, quien le transmitió que el gigante financiero quiere seguir ampliando su presencia en el país asiático y respaldando las relaciones entre China y Estados Unidos.

Solomon, quien ha abogado en el pasado por que Pekín y Washington mantengan unos lazos constructivos, dijo a Ding que Goldman Sachs «seguirá profundizando su presencia en el mercado chino y jugará un papel positivo en la promoción de un desarrollo estable» de los vínculos entre las dos potencias, según un comunicado divulgado por el Consejo de Estado (Ejecutivo chino).

Mientras, el vice primer ministro aseguró que las empresas extranjeras son bienvenidas a aumentar sus inversiones y cooperación en China para «compartir las oportunidades» que ofrece el desarrollo del país.

Ding sostuvo que la segunda economía del mundo sigue mostrando perspectivas positivas de largo plazo, que se mantendrá como una fuerza «estable y fiable» de impulso al crecimiento global y que promoverá «con firmeza» el desarrollo de alta calidad y una mayor apertura de alto nivel.

El máximo responsable de Goldman Sachs ya estuvo en China en julio del año pasado, cuando participó en un encuentro de la directiva del Consejo Empresarial China-EE.UU. con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

El ejecutivo fue uno de los representantes de grandes empresas que celebró públicamente la tregua comercial a la que llegaron Washinton y Pekín a finales del año pasado tras arduas negociaciones que culminaron en una reunión entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump.

La compañía ha pronosticado en su último informe sobre China que la economía del gigante asiático crecerá un 4,8 % en 2026, tres décimas por encima de las proyecciones de la mayor parte de los analistas. EFE

