Presidente de Guatemala dice que fiscal sancionada por EEUU es «peligrosa» para el país

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo este lunes que la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos que la considera corrupta y antidemocrática, es «peligrosa» para el país y reiteró su rechazo a reelegirla.

Porras, también sancionada por la Unión Europea, compite para integrar la lista de candidatos de la cual Arévalo elegirá a su sucesor por un período de cuatro años. La funcionaria aspira a un tercer mandato.

Una comisión integrada en su mayoría por autoridades universitarias tiene previsto entregar el listado el próximo viernes.

«Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo», dijo en rueda de prensa Arévalo, cuya posesión intentó bloquear la fiscal hace dos años.

«No habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no sólo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación», añadió el mandatario socialdemócrata.

Arévalo señaló que la comisión tiene la «responsabilidad» de integrar la lista con «profesionales comprometidos con el combate a la corrupción» y que «defiendan» la democracia.

Ante ese comité, el jueves pasado, Porras defendió su trabajo y sostuvo que tiene la «honorabilidad» para seguir en el cargo.

La fiscal, de 72 años, enfrenta las sanciones de Washington y el bloque europeo por abrir causas contra exfiscales antimafia, jueces y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio, y tratar de impedir la asunción de Arévalo.

Una vez que reciba la lista de aspirantes, el presidente tendrá plazo hasta el 16 de mayo para elegir al próximo fiscal, quien asumirá el puesto un día después.

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