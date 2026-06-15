Presidente de Guatemala resalta nueva relación de la Fiscalía con EEUU al «más alto nivel»

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Ciudad de Guatemala, 15 jun (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, resaltó este lunes la nueva relación del Ministerio Público (Fiscalía) del país centroamericano con Estados Unidos, al «más alto nivel», tras la renovación de las autoridades locales en mayo pasado, algunas sancionadas por EE.UU. y la Unión Europea (UE).

Arévalo de León valoró positivamente en una rueda de prensa una reunión del nuevo fiscal general guatemalteco, Gabriel García Luna, con varios funcionarios estadounidenses en Washington la semana pasada, en un encuentro que contó también con la participación del ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda.

«La visita constituye un enorme mensaje porque desde hacía mucho tiempo que las autoridades del Ministerio Público (Fiscalía) no podían ingresar a Estados Unidos porque no tenían visa», sostuvo el mandatario.

Arévalo de León hizo referencia así a la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, a quien Washington sancionó por corrupción, y quien dejó el cargo el 17 de mayo pasado tras ocho años al frente del Ministerio Público.

Debido a la sanción, la relación entre Porras Argueta y Estados Unidos se encontraba paralizada desde 2021, cuando empezaron los señalamientos en su contra desde la nación norteamericana que incluyeron el retiro de su visado.

García Luna y Villeda se entrevistaron en la capital estadounidense con miembros del Departamento de Justicia con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral en contra del crimen organizado.

«La coordinación con Estados Unidos se retoma al más alto nivel para poder enfrentar más efectivamente a la delincuencia y al crimen organizado», entre ellos el narcotráfico, enfatizó el presidente.

Arévalo de León agregó que sólo en lo que va de este año, las fuerzas de seguridad capturaron a 27 personas reclamadas por las autoridades de Estados Unidos para su extradición.

«Eso es el reflejo del trabajo conjunto que tenemos con Estados Unidos», reiteró el jefe de Estado en su tradicional rueda de prensa de los lunes.

Luego de la visita del ministro del Interior y el recién estrenado fiscal general, se espera que la cooperación de Estados Unidos aumente, recalcó.

Arévalo de León eligió en mayo pasado a García Luna en reemplazo de Porras Argueta, quien intentó durante varios años derribar su Gobierno incluso con «golpes de Estado», en palabras del mismo presidente. EFE

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