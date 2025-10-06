The Swiss voice in the world since 1935
Presidente de Guatemala tendrá audiencia el sábado con el papa León XIV en gira por Europa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Guatemala, 6 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, viajará esta semana a Bruselas, Bélgica, para participar en el Foro Global Gateway, organizado por la Comisión Europea (CE), y posteriormente sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el 11 de octubre.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia guatemalteca, Santiago Palomo, detalló este lunes que la participación del mandatario en el foro será el día miércoles.

El evento, dijo, fue anunciado recientemente en Nueva York, Estados Unidos, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Gertrud von der Leyen, con quien Arévalo sostuvo una reunión bilateral con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Palomo manifestó que el Foro Global Gateway se enfocará en la atracción de inversiones con la participación de líderes empresariales, banqueros y jefes de Estado de Europa y Latinoamérica.

«Se sostendrán importantes reuniones con jefes de Estado y la presidenta de la Comisión Europea», subrayó el portavoz del Gobierno de Arévalo de León.

Según añadió Palomo, el jueves y viernes de esta semana se desarrollarán en Bruselas jornadas de trabajo sobre la atracción de inversiones en las que participará el presidente guatemalteco.

Luego de la participación en ese evento, el mandatario de Guatemala viajará a El Vaticano para sostener una audiencia privada con el papa León XIV.

Palomo no entró en detalle de qué funcionarios acompañarán al jefe de Estado en su viaje a Bruselas ni a la audiencia con el Sumo Pontífice, programada para el sábado 11 de octubre. EFE

oro/jcm/adl/eav

(foto) (video)

