Presidente de Guinea llama a votar y oposición denuncia detención de uno de sus miembros

2 minutos

Bisáu, 23 nov (EFE).- El presidente de Guinea-Bisáu y candidato a la reelección, Umaro Sissoco Embaló, llamó a la participación de los guineanos en los comicios de este domingo, mientras que la oposición denunció la detención de uno de sus miembros, supuestamente por orden del jefe de Estado.

Embaló votó en la ciudad oriental de Gabú (este), donde exhortó a una participación masiva y expresó su deseo de que la jornada mantenga la tranquilidad registrada durante la campaña.

También recordó que “todos los candidatos tienen prohibido anunciar resultados antes de la Comisión Nacional Electoral (CNE)”.

Por su parte, el candidato del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), Fernando Dias, que votó en la ciudad norteña de Mansoa, pidió al jefe de Estado saliente “abstenerse de interferir en los órganos electorales”.

«Ganaremos estas elecciones y restableceremos el orden constitucional», declaró Dias, quien acusó a Embaló de ordenar la detención del diputado y coordinador de su campaña en el este del país, Víctor Mandinga.

Según fuentes policiales, el arresto tuvo lugar en Bafafa (este), donde Mandinga coordina la candidatura de Dias, aunque fue liberado horas después.

Dias instó a los ciudadanos a mantener la calma al ejercer su derecho al voto y solicitó que las “fuerzas de defensa y seguridad se distancien del proceso político”.

El primer ministro, Braima Camará, calificó la jornada como «un momento histórico» y llamó a la ciudadanía a votar de manera masiva.

A mitad de jornada, las elecciones presidenciales y legislativas en Guinea-Bisáu transcurren con normalidad, alta participación y largas filas en los centros de votación, según informó la Comisión Nacional Electoral (CNE).

Se espera que los 3.700 colegios electorales del país cierren a las 17.00 hora local (17.00 GMT), con 966.152 votantes habilitados para elegir al próximo presidente y a los 102 diputados de la Asamblea Popular Nacional (Parlamento unicameral).

Unos 120 observadores, bajo la autoridad del presidente de la Comisión de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, fueron desplegados en los centros electorales de todo el país junto con observadores de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Uno de ellos, Justino Pinto de Andrade, destacó a EFE que el desarrollo de la jornada “ha sido pacífico hasta ahora” y que los votantes acuden a las urnas sin incidentes. EFE

bc/aam/rf