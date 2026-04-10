Presidente de Guyana, dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez pese a disputa territorial

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Puerto España, 10 abr (EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró este viernes que está dispuesto a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de la disputa territorial entre ambos países por el Esequibo, una región fronteriza administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

Así lo dejó saber Ali a periodistas locales en Trinidad, luego de atender la reunión anual de la Cámara de Industria y Comercio de Trinidad y Tobago, desde donde el jueves, el ministro de Asuntos Extranjeros trinitense, Sean Sobers, reconoció a Rodríguez como legítima presidenta de Venezuela.

«Escuchen. Yo estoy abierto y dispuesto a reunirme con cualquier líder mundial, entre ellos, los de esta región», afirmó Ali a los medios locales.

Reconoció, que como «líder responsable» de su país, el «compromiso es necesario para adelantar el desarrollo de los países, intensificar la integración regional y mejorar la vida de sus ciudadanos».

Las expresiones de Ali se producen en medio de la disputa territorial entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados administrado por Georgetown y reclamado por Caracas, en el contexto de la conmemoración del 60 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

La controversia, no obstante, se debatirá en mayo próximo durante unas vistas públicas ante la Corte Internacional de Justicia.

Las diferencias por los límites fronterizos del Esequibo, rico en yacimientos petroleros y recursos naturales, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Tras 60 años de reconocer la validez del laudo, Venezuela cambió de postura y lo declaró nulo, firmando con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

El Acuerdo de Ginebra es un instrumento internacional vinculante depositado en las Naciones Unidas y basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

La disputa se agravó desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para anexionarse el Esequibo y se exacerbó el año pasado al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región.

Ali, por su parte, recalcó que la postura de Guyana en su integridad territorial se mantiene fija.

«No tomaremos ninguna amenaza de manera ligera contra la soberanía de Guyana», reafirmando su compromiso gubernamental en defender sus fronteras.

El presidente guyanés reconoció a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por su apoyo a la postura de Guyana en la disputa con Venezuela.

Ali, a su vez, destacó que los países caribeños continúan desempeñando «un papel muy importante» pese a los retos que enfrentan, entre ellos el alza en los precios de los alimentos y la temporada de huracanes, que comienza el próximo 1 de junio. EFE

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