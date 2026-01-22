Presidente de Israel: «El régimen de los atayolás está en una situación bastante frágil»

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves en el Foro de Davos que «el régimen de los ayatolás está en una situación bastante frágil» y que «para el pueblo iraní, el futuro solo puede pasar por un cambio de régimen».

Durante un encuentro en el marco del foro económico, Herzog afirmó que su país apoya al pueblo iraní que ha salido a las calles a manifestarse contra «un régimen opresor de tortura y que encarcela y destruye miles de familias».

«El horizonte, el futuro para el pueblo iraní solo puede pasar por un cambio de régimen y eso tiene que ser, al final, bajo las riendas del pueblo iraní y con el apoyo de la comunidad internacional», dijo Herzog.

El presidente israelí también arremetió contra figuras públicas que se manifestaron en contra de la ofensiva de Israel en Gaza: «Todos los que nos atacaron por defendernos, ¿dónde están? ¿Dónde está Susan Sarandon? ¿Dónde está Cynthia Nixon? ¿Por qué no están manifestándose en las embajadas iraníes?», afirmó, lo que para él muestra una «gran hipocresía».

Sobre Gaza, Herzog reiteró que el desarme de Hamás continúa siendo la principal condición estipulada por Israel para el desarrollo de la tregua. El presidente defendió las operaciones militares israelíes que, según él, han aniquilado a los líderes de Hamás sobre el terreno, y señaló que la siguiente fase del desarme implicará esfuerzos internacionales. Algo que, dijo, «está ocurriendo ante nuestros ojos».

«Habrá una fecha límite sobre cuánto tiempo podemos posponer la espera hasta que los terroristas salgan», advirtió sin embargo el mandatario.

Sobre la petición de indulto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu -quien actualmente enfrenta un juicio por corrupción- realizada por el presidente estadounidense, Donald Trump, Herzog afirmó que deberá seguir los procedimientos legales vigentes según la ley israelí.

«Respetamos enormemente al presidente Trump, pero tenemos nuestro propio sistema legal y actuaré de acuerdo con las normas, la ley y mi conciencia”, afirmó el mandatario.

Además, Herzog se refirió a las relaciones con Arabia Saudí. El presidente israelí destacó la importancia del país y la estabilidad generada por los Acuerdos de Abrahám. «Creo que la visión saudí es la de un acercamiento entre judíos y musulmanes, lo que debería ser la visión de todo Oriente Medio», sostuvo.

También habló de Siria y su nuevo gobierno, afirmando que aún hay que ver si «va en la buena dirección», porque en ese país se han producido «fenómenos muy preocupantes» -citó la violencia en Sueida, contra los drusos y contra los kurdos- y por ello opinó que «la atención del mundo también debería centrarse allí». EFE

