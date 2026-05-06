Presidente de Israel ensalza libertad de navegación en el Canal de Panamá frente a Ormuz

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Ciudad de Panamá, 6 may (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, inició este miércoles su gira centroamericana con una visita al Canal de Panamá, donde ensalzó la vía como ejemplo de cómo promover la libertad de navegación, frente a los ataques a las embarcaciones en los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb.

“Este es un hermoso ejemplo de cómo liderar y promover la libertad de navegación y la libertad marítima, en contraste con lo que vemos en el estrecho de Bab al Mandeb en el Mar Rojo, o en el estrecho de Ormuz en el Golfo. Esto es la antítesis. Este es el otro ejemplo», afirmó Herzog, según un comunicado del Gobierno israelí.

Por el Canal de Panamá pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial. Tiene como principales clientes EE.UU., con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o con destino a ese país, seguido de China y Japón.

«Todos debemos oponernos firmemente a cualquier bloqueo de la capacidad y la circulación marítima en todo el mundo”, continuó el presidente israelí.

Ormuz es objeto de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.

Las acciones de la milicia yemení de los hutíes en el mar Rojo y en el estrecho de Bab al Mandeb afectan por su parte la navegación en esas rutas marítimas clave.

Herzog, que estuvo acompañado en el Canal por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, recordó que la suya es una «visita histórica» a Panamá, al tratarse de la primera de Estado de un presidente israelí al país.

Esta visita «fortalece y mejora las relaciones» entre Panamá e Israel en muchos ámbitos, desde «el tratamiento de aguas hasta la tecnología, desde la ciencia hasta la agricultura», teniendo «mucho que compartir».

La agenda del presidente israelí incluye una reunión en el Palacio presidencial con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, con el que dará luego una declaración conjunta a los medios.

Tras su visita a Panamá, Herzog continuará su gira centroamericana en San José, donde asistirá el viernes a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, por invitación del gobernante saliente Rodrigo Chaves Robles. EFE

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