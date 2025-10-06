The Swiss voice in the world since 1935
Presidente de Italia aboga por diálogo y más iniciativas entre la UE y América Latina

Roma, 6 oct (EFE).- El presidente de Italia, Sergio Mattarella, abogó este lunes por el diálogo entre la Unión Europea (UE) y América Latina para conseguir «resultados fundamentales» en la «construcción de confianza, el crecimiento compartido y el respeto al derecho» y más iniciativas como el acuerdo con el Mercorsur.

En un mensaje en ocasión de la XII Conferencia Italia-América Latina y Caribe, el presidente de la República, Sergio Mattarella, afirmó que «las relaciones entre Italia y América Latina y el Caribe se basan en valores compartidos y en el reconocimiento de la importancia del diálogo multilateral» y «las relaciones de solidaridad y cooperación, que se extienden a cada vez más sectores, son un claro testimonio de ello».

Ante el panorama geopolítico actual que «plantea desafíos cada vez más complejos» y «una preocupante tendencia a normalizar el uso de la fuerza como medio plausible para resolver disputas entre Estados», Mattarella subrayó que «la aspiración universal a la paz debe volver a ser un objetivo urgente y compartido de toda la comunidad internacional».

Por ello, inidico que «Italia, la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe miran la situación internacional desde una perspectiva que privilegia la cooperación, la construcción de confianza, el crecimiento compartido y el respeto al derecho».

Y «el diálogo entre los dos continentes puede conducir a resultados fundamentales».

También destacó que «acuerdos como los recientes de la Unión Europea con Mercosur y México representan decisiones con visión de futuro para la afirmación de un orden internacional que respete a todos los pueblos y a todos los Estados».

Y deseó que «la próxima Cumbre UE-CELAC en noviembre, que sin duda brindará otra oportunidad para proponer nuevas iniciativas que beneficien a ambas regiones».

Respecto a los trabajos de la XII Conferencia Italia-América Latina y Caribe pidió que los participantes «confirmen el compromiso y la determinación de la comunidad de Estados representada en la defensa de los valores de la paz, la justicia social, el desarrollo y la democracia». EFE

ccg/alf

