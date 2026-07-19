Presidente de la Conmebol: ¡Fuerza, Argentina! Gracias por Creer en Grande hasta el final

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Asunción, 19 jun (EFE).- El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, agradeció este domingo a Argentina, que cayó por 1-0 ante España en la final del Mundial de 2026, por «creer en grande hasta el final y dejar todo en la cancha».

«¡Fuerza, Argentina! Gracias por Creer en Grande hasta el final y dejar todo en la cancha. Un equipo que hizo historia, con un enorme corazón», publicó el paraguayo Domínguez en su cuenta de X.

«¡Arriba que el fútbol siempre da revancha, ahora a prepararnos para el 2030!», añadió el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en alusión a la cita que se disputará dentro de cuatro años en España, Marruecos y Portugal, y en la que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido cada una al cumplirse el centenario de la Copa del Mundo.

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

La Roja se proclamó campeona 16 años después de conquistar su primera estrella, en Sudáfrica 2010, y afianzó el dominio europeo de la competición más grande del planeta, con cinco ganadores de ese continente por uno de América en las últimas seis ediciones del torneo.

El palmarés histórico aún lo lidera Brasil, con cinco títulos, uno más que Alemania e Italia, con cuatro cada uno de ellos. Brasil no es campeón del mundo desde la edición en Japón y Correa 2002. Argentina va después, con tres. Francia, Uruguay, y ahora España, han ganado dos, mientras que Inglaterra suma uno. Son los únicos ocho campeones. EFE

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