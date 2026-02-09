Presidente de la Judicatura de Ecuador pide a la Asamblea que archive su juicio político

Guayaquil (Ecuador), 8 feb (EFE).- El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Mario Godoy, pidió este domingo a la Asamblea Nacional (Parlamento) que archive la solicitud de juicio político que el correísmo presentó en su contra por las supuestas presiones que habría recibido un juez anticorrupción para favorecer a un narcotraficante en un juicio, lo que ha desatado una crisis judicial en el país.

Godoy se presentó este domingo en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que analiza el pedido, para defenderse de las acusaciones de un supuesto incumplimiento de funciones, principalmente por no proteger al juez Carlos Serrano, que también denunció amenazas que lo obligaron a renunciar y autoexiliarse.

«Mi pretensión es clara: este juicio político iniciado de manera indebida, sin ningún fundamento y sin ninguna prueba tiene que ser archivado», dijo el titular de la Judicatura.

El funcionario está en el punto de mira desde inicios de diciembre, cuando se hicieron públicas las presuntas presiones que recibió el juez Serrano por parte de un exdirectivo de la Judicatura, cercano a Godoy, para que absuelva a un narcotraficante serbio en un juicio por lavado de activos, ya que el magistrado formaba parte del tribunal que debía decidir sobre su caso.

Posteriormente se conoció que ese extranjero, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy.

El juez Serrano señaló el viernes ante la misma comisión que había sido amenazado por Srdan y que días después de sentenciarlo se le quitó la seguridad.

Aseguró que se sintió «completamente desprotegido» y que pese a que pidió a la Judicatura que le restituyeran la seguridad nadie se puso en contacto con él, por lo que salió del país y renunció. «Incluso estando en el exterior temo por mi vida. He pedido protección a organismos internacionales», añadió.

Godoy afirmó este domingo que él no envió a nadie a presionar a Serrano y que cuando la institución se enteró de que le quitaron la seguridad al juez pidió al Ministerio del Interior que se la restituyan.

Con respecto a su esposa, dijo que ella nunca intervino en el proceso penal, sino que había sido parte del caso antes de la formulación de cargos.

La comisión deberá aprobar un informe en el que recomiende el archivo o la continuación del enjuiciamiento político ante el pleno de la Asamblea, lo que deberá ser ratificado en el hemiciclo.

Este caso provocó hace unas semanas la dimisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, cuestionado por no pronunciarse de manera contundente sobre las denuncias hechas por Serrano y por haber sido quien postuló a Godoy como candidato para ocupar la presidencia de la Judicatura.

También ha salpicado al presidente del país, Daniel Noboa, quien es señalado por el correísmo de intentar «proteger» a Godoy para «resguardar intereses oscuros», por lo que el mandatario le «recomendó» que se defienda de las acusaciones fuera de su cargo, algo que no ha sucedido. EFE

