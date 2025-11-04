Presidente de los Diputados de Paraguay se reúne con el subsecretario de Estado de EE.UU.

Asunción, 4 nov (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre, se reunió este martes en Washington con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para impulsar la habilitación de vuelos directos entre ambos países, además de la cooperación en seguridad, defensa, inversión y comercio, informó en Asunción el órgano legislativo.

En un comunicado, la Cámara Baja indicó que la habilitación de los vuelos entre ambos países «busca fortalecer la conectividad aérea, facilitar el turismo y potenciar el comercio bilateral».

Además, Latorre y Landau conversaron sobre oportunidades de inversión para el capital estadounidense en Paraguay, así como «la cooperación en materia de seguridad y defensa», agregó la fuente.

«Compartimos una fructífera reunión bilateral con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, un verdadero amigo del Paraguay», publicó Latorre en su cuenta en X.

La empresa American Airlines suspendió los vuelos directos hacia Paraguay en 2015 y Eastern Airlines lo hizo a principios del 2022, como efecto de la crisis del sector aeronáutico mundial tras la pandemia de la covid-19, según informaciones periodísticas de la época. EFE

