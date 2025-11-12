Presidente de Microsoft asegura que no ve necesaria la Ley de IA de la UE

1 minuto

Lisboa, 12 nov (EFE).- El presidente de Microsoft, Brad Smith, aseguró a EFE que no ve necesarias leyes como la de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea, en vigor desde 2024, aunque la Comisión Europea quiere posponer la aplicación de algunas partes.

«No necesitamos una ley que nos dé permiso para hacer lo que sabemos que está bien», dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith, en una entrevista con EFE en Lisboa.

«Creo que entendemos los mercados (en los que operamos), creo que comprendemos la cultura local y los valores locales», señaló el también vicepresidente del gigante tecnológico durante la Web Summit de la capital portuguesa.

Tras la presión de EE.UU. y las grandes tecnológicas, la Comisión Europea estudia posponer la aplicación de algunas partes de la ley de inteligencia artificial que entró el año pasado en vigor en la Unión Europea, entre ellas los requisitos para los modelos de alto riesgo o las obligaciones de transparencia para modelos como ChatGPT o Gemini. EFE

