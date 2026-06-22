Presidente de Panamá alerta que las democracias de América afrontan presiones crecientes

Compartir

3 minutos

Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, alertó este lunes de que las democracias de América Latina «enfrentan presiones crecientes» y que uno de los principios fundamentales para la defensa de este sistema político es el multilateralismo.

Mulino se expresó así durante su discurso durante la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, un acto cerrado a la prensa, con la asistencia de sus colegas de Colombia, Gustavo Petro; Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y Honduras, Nasry Asfura, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

El gobernante panameño afirmó, según un comunicado oficial, que «el multilateralismo ha demostrado su valor una y otra vez» al permitir «consolidar procesos de paz, acompañar transiciones democráticas y construir mecanismos de solución de controversias que evitaron conflictos entre hermanos».

Destacó que el principio del multilateralismo «resulta especialmente importante para la defensa de la democracia».

«Las democracias de nuestra región enfrentan presiones crecientes, pero debemos reconocer una verdad fundamental: la democracia no puede limitarse a la celebración periódica de elecciones. Debe sentirse en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, cuando una familia accede a una educación de calidad, cuando una persona puede prosperar, cuando puede caminar segura por las calles, cuando las instituciones responden», añadió.

De acuerdo con el comunicado de la Presidencia panameña, los presidentes, cancilleres y delegados asistentes a la reunión coincidieron en que la cooperación internacional, el respeto a la ley y el apego a los principios democráticos son pilares imprescindibles para avanzar en la integración regional.

En el marco de este evento, que se desarrolla en la sede de la Cancillería de Panamá, situada en el Casco Antiguo de la capital, Brasil tiene previsto donar a Panamá las actas originales del Congreso Anfictiónico, que estaban bajo su propiedad, mediante un acuerdo.

Panamá conmemora los 200 años del Congreso Anfictiónico, la asamblea convocada por Simón Bolívar en la capital panameña entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en un intento de unificar en una liga a los Estados americanos recién independizados de España. Es considerado el germen del multilateralismo.

Es, además, el antecedente primario de la OEA, organismo que este mismo lunes iniciará el 56 período de sesiones de su Asamblea General en la capital panameña con la vista puesta en el mulitaleralismo y la defensa de la democracia. EFE

gf/mt/psh

(foto)(vídeo)