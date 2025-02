Presidente de Panamá conversó con nueva embajadora de Nicaragua sobre asilado Martinelli

Ciudad de Panamá, 20 feb (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó este jueves de que «conversó» en la víspera con la nueva embajadora nicaragüense, Jessica Yaoska Padilla, sobre el «tema» del exmandatario Ricardo Martinelli, asilado en esa sede diplomática a espera de un salvoconducto para viajar a Nicaragua.

«Sí, conversé ayer con ella. La cité aquí en la presidencia en la mañana, conversamos y le mandé un mensaje personal al presidente Daniel Ortega, con mucho respeto, que no puedo, en este momento, hacer público por cortesía elemental. Tema Martinelli, por supuesto», señaló Mulino en su conferencia de prensa semanal.

Padilla es, desde esta semana, la nueva embajadora de Nicaragua en Panamá, en relevo de Consuelo Sandoval Mesa que estuvo en ese cargo desde el 2023 hasta su renuncia en diciembre pasado.

El Gobierno nicaragüense ya había solicitado en diciembre pasado el beneplácito para que Padilla sustituyera a Sandoval Mesa como embajadora en el país, en cuya sede permanece refugiado desde febrero de 2024 Martinelli, sentenciado a más de 10 años de cárcel por blanqueo, a espera de un salvoconducto, una vía legal que puede optar para viajar en calidad de asilado a Nicaragua al ser considerado un «perseguido político».

Padilla, una exdirigente de la Juventud Sandinista, fue ministra de la Mujer en Nicaragua y embajadora en República Dominicana.

Un cambio tras quejas sobre Martinelli

El cambio en la representación diplomática de Nicaragua se dio después de que el pasado 12 de diciembre el presidente de Panamá avisara de que la «llamada a la Cancillería» a la exembajadora Sandoval por las «expresiones» de Martinelli, era una «primera advertencia» que se hacía desde el Ejecutivo.

El Gobierno de Panamá convocó a inicios de diciembre a la exembajadora nicaragüense para expresarle su «preocupación» por las «expresiones» de Martinelli y pedirle que esa sede diplomática no fuera un «foco de reuniones políticas», limitándose «solamente» a sus responsabilidades de asilo.

Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, está asilado en la embajada de Nicaragua desde el pasado 7 de febrero tras la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el marco del caso New Business.

El expresidente, que impulsó la candidatura presidencial de Mulino, recibe en la embajada a correligionarios políticos y suele usar sus redes sociales para opinar sobre todo tipo de temáticas, incluida la política, y reiterar que su situación actual es parte de una supuesta «persecución política».

Este mismo diciembre, el ministro panameño de Economía, Felipe Chapman, señaló a la radio local que Martinelli es un «mitómano» que «promueve el caos» tras una publicación del expresidente opinando sobre un proyecto de ley para modificar la Seguridad Social, propuesto desde el Ejecutivo y en discusión en el Parlamento.

También, aunque hoy Mulino dijo que le había enviado un mensaje personal «con mucho respeto» a Ortega, en diciembre pasado, tras la «primera advertencia» a Nicaragua sobre Martinelli, el presidente panameño dijo que ese país «no tiene ni Dios ni Ley» a la vez que lo acusó de no respetar el derecho internacional.

«Ahora, estamos ante un país que no tiene ni Dios ni Ley, en Nicaragua. Hay que entender también que no estamos trabajando con un país común y corriente respetuoso del derecho internacional, no respetan al internacional, el interno ni ningún derecho en Nicaragua», declaró Mulino en su momento.EFE

