Presidente de Panamá dice que la ley de contrataciones públicas «facilita la corrupción»

Ciudad de Panamá, 21 nov (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que la actual ley de contrataciones públicas «facilita la corrupción» y que por ello presentará al Parlamento una «reforma integral» de la misma.

«Yo espero y confío el próximo año ya, en la nueva legislatura, presentar un proyecto de ley que cambie integralmente la ley de contrataciones públicas, porque la que está no sirve, y la que está facilita la corrupción», declaró el gobernante en su conferencia de prensa semanal.

Mulino se expresó así al ser consultado sobre el caso de una exfuncionaria de la Contraloría General de la República señalada de un presunto enriquecimiento injustificado vinculado al supuesto cobro de sobornos a contratistas del Estado, un escándalo que incluso involucra al buró federal de investigaciones de Estados Unidos o FBI, de acuerdo con reportes de la prensa local.

Según la investigación periodística panameña, una cláusula denominada «equilibrio contractual» habría facilitado la corrupción en este caso de presunta corrupción, que ha sido negado por la involucrada y por el cuestionado contralor general, Gerardo Solís.

«Le digo sinceramente, a mi no me gustan los equilibrios contractuales, no de ahora, desde siempre, porque, salvo ocasiones, se prestan para mucho de lo usted dice o más», respondió Mulino ante la pregunta de la prensa.

Y en muchas ocasiones, añadió, «estas benditas cláusulas para lo único que sirven es para afectar la transparencia del acto público y para ajustar, más adelante en el tiempo, el equilibrio contractual so pretexto de que no alcanza la plaza, de que subió el cemento, de que subió el acero». EFE

