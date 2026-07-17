Presidente de Panamá envía mensaje de aliento a Guatemala y México tras fuertes sismos

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Ciudad de Panamá, 17 jul (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió este viernes un mensaje de aliento a Guatemala y México al desear que el sismo de magnitud 7,4, que sacudió a ambos países, no cause víctimas ni daños materiales.

«Deseamos que los sismos de hoy en Guatemala y México no hayan causado víctimas u otras pérdidas materiales de significación», escribió el mandatario panameño en X.

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este viernes el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, lo que provocó evacuaciones preventivas de viviendas, oficinas y comercios, además de la activación de protocolos de emergencia, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños de consideración.

Con epicentro frente a las costas del estado de Chiapas, el sismo, que se produjo sobre 08:48 hora local (14:48 GMT), activó una alerta de tsunami -posteriormente retirada- para las costas del sur de México y Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) mexicano.

Además de este sismo, también hubo un sismo de magnitud 5, ambos sacudieron gran parte de Guatemala, sin reportes de víctimas pero sí de algunos daños a estructuras y alarma entre los ciudadanos, que fueron evacuados de algunos edificios en la capital, incluido el presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

El temblor de 7.4 ocurrió a las 8:48 hora local (14:48) mientras que el de 5, ocurrió antes, a las 7:20 hora local (13:20 GMT) con epicentro en el océano Pacífico.

El Gobierno declaró la alerta anaranjada institucional de forma automática para activar el monitoreo ante posibles réplicas. EFE

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