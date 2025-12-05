Presidente de Panamá recrimina que juez haya enviado a casa a «gran traficante de drogas»

3 minutos

Ciudad de Panamá, 5 dic (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recriminó este viernes que un juzgado de garantías haya dictado el arresto domiciliario a «uno de los traficantes de droga más grandes que tiene Panamá», al volver a acusar de laxitud a actores judiciales e insistir en la necesidad de cambios en la legislación penal.

«El esfuerzo que hacemos por limpiar el país no se compagina con decisiones de jueces, como la de ayer, que ponen al jefe de una pandilla en su casa después de ser uno de los traficantes de droga más grandes que tiene Panamá. Eso no es justicia», declaró Mulino en una acto público, según un comunicado de la Presidencia.

Mulino pidió a «otros poderes del Estado» que lo acompañen a mejorar las leyes y haya «penas más duras para los que tanto daño le hicieron y hacen a este país».

Ocho personas fueron detenidas el miércoles durante la operación ‘Nodriza’ del Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Policía y fueron imputadas el jueves por narcotráfico, al tiempo que a dos se les agregó el delito de cabecilla de organización, en una audiencia de garantías en la que se dictaron medidas cautelares individualizadas de retención domiciliaria, notificación dos veces al mes y reporte semanal para ellos, según un comunicado del Órgano Judicial.

Según informes de la prensa local, la titular del juzgado de garantías es la jueza Josefa Monfante, que aprobó la retención domiciliaria de César Caicedo – señalado como cabecilla de red que trafica drogas – porque el imputado padece de una afección cardíaca y requiere atención médica especializada.

«Dejen de ser condescendientes con los delincuentes más aberrantes, que tanto daño le hacen a la salud pública con el tráfico de drogas que auspician a nivel nacional», expresó este jueves Mulino, un exministro de Seguridad Pública.

Tildó como una «negligencia absoluta» la actuación del juzgado de garantías en el caso ‘Nodriza’ y expresó que no quiere «pensar otras cosas» que pudieron motivarla.

En la lucha contra el crimen, el Ejecutivo hace «su parte» con el decomiso de drogas, la desarticulación de pandillas y la presentación de denuncias por corrupción con fondos públicos ante las autoridades competentes, indicó el jefe de Estado.

«Confío que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) será parte fundamental con hechos concretos en la transformación (del sistema judicial), y espero que la justicia no sólo sea independiente y con compromiso, sino que sea de verdad», para que así «a los traficantes, violadores y degenerados que caminan por nuestras calles también les caiga el peso de la ley», declaró el presidente.

No es la primera vez que Mulino se queja de que los jueces de garantías, so pretexto de un «garantismo» exacerbado a raíz de las normas del sistema penal acusatorio (SPA), «hacen desmanes» y boicotean el trabajo del Ejecutivo y la Fiscalía contra el crimen organizado.

El pasado 20 de noviembre, Mulino, anunció que impulsará una ley antimafia, para lo que espera contar con la asesoría de EE.UU. Francia e Italia, «que supere y reemplace toda la basura que tenemos en este momento». EFE

gf/mt/gad