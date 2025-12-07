Presidente de Panamá viaja a Oslo para entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

3 minutos

Ciudad de Panamá, 7 dic (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo como invitado especial de María Corina Machado para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana el próximo miércoles 10 de diciembre, informó el Gobierno panameño.

El gobernante, quien viajó a Oslo con la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, es uno de los 4 jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla a recibir el galardón del Nobel de la Paz, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina), señala un comunicado oficial.

«Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto», afirmó Mulino, según el comunicado.

Desde que Mulino asumió la presidencia de Panamá, el 1 de julio de 2024, manifestó su apoyo internacional al movimiento de Machado por rescatar la democracia en Venezuela.

Incluso, su postura llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela, el 29 de julio de 2024, luego de que el régimen actual se negara a realizar una revisión completa de las actas de las últimas elecciones venezolanas, en medio de fuertes denuncias de fraude.

La información oficial destaca en ese sentido que el mandatario panameño no solo anunció su respaldo al movimiento opositor de Venezuela sino que permitió recibir en Panamá las actas originales de esa votación para custodiarlas como prueba internacional.

A la ceremonia en Oslo también está previsto que asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado, galardonada por «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica», agradeció públicamente a Mulino, Peña y Noboa por aceptar acompañarla.

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio, aunque su asistencia aún se desconoce.

En octubre pasado, Machado afirmó que solo podría estar presente en Oslo si «Venezuela fuera libre».

También reveló que enfrenta amenazas directas y que salir del país pondría en riesgo su seguridad.

En Ciudad de Panamá, al igual que en varios países de América, los venezolanos se sumaron este sábado en apoyo a las marchas globales «por la paz y la libertad» en Venezuela convocadas el jueves por la líder opositora y exdiputada del país suramericano. EFE

fa/cpy