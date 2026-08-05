Presidente de Panamá y canciller de Japón abordan más financiamiento para ampliar el metro

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Ciudad de Panamá, 5 ago (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, abordaron este miércoles la posibilidad de aumentar la financiación de la línea tres del metro de la capital panameña para extenderla, informó el Gobierno.

En concreto, conversaron sobre «fortalecer» la financiación de la Línea 3 del metro de Panamá, así como del túnel que pasa por debajo del Canal para dar paso al subterráneo en construcción, de cara a extender más la vía del plan original.

Este proyecto, cuya inversión supera los 4.400 millones de dólares, está pensado para solventar el tráfico pesado que se genera entre la capital panameña y una ciudad contigua, plagada de nuevos proyectos urbanísticos que son atractivos por tener generalmente precios más bajos que una vivienda en la Ciudad de Panamá.

Japón financia el proyecto de la tercera línea del Metro de Panamá, incluido el tramo que pasa por debajo del canal, con un préstamo canalizado por su agencia de cooperación de 2.486 millones de dólares.

Y, dentro «de la posibilidad de ampliar el financiamiento, se listaron otras obras de infraestructura como el Tren Panamá- David», la obra insignia de la administración de Mulino que contempla una línea ferroviaria de unos 475 kilómetros desde Ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, la localidad fronteriza con Costa Rica.

A ello, según el comunicado de la Presidencia panameña, se suma otro proyecto de saneamiento de Cerro Patacón, el vertedero más grande del país que sirve a la capital con graves problemas de contaminación ambiental e incendios, para el cual Mulino «propuso concretar un acuerdo entre los gobiernos que agilice el tema de apoyo».

También dialogaron sobre las futuras licitaciones de puertos panameños bajo concesiones, así como los futuros proyectos del gasoducto y dos puertos impulsados por la Autoridad del Canal de Panamá, así como de los avances para habilitar una ruta de vuelos comerciales directos entre Panamá y Tokio, operada por All Nippon Airways (ANA).

Japón es el tercer usuario del Canal de Panamá, al tiempo que el 42 % de la marina mercante japonesa está bajo bandera panameña y representa alrededor del 30 % de los más de 8.000 barcos que actualmente abandera Panamá, según datos oficiales panameños.

Japón y Panamá mantienen una relación diplomática histórica y estratégica, fortalecida por 120 años de vínculos, cooperación política, comercio e inversión en infraestructuras claves para el país. Además, el país nipón es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá y una parte relevante de la flota mercante japonesa navega bajo bandera panameña. EFE

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