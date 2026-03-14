Presidente de Paraguay asistirá a preparativos de la COP15 sobre conservación en Brasil

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Asunción, 13 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará a Brasil para acudir el 22 de marzo a los preparativos de la COP15 sobre conservación de especies, que se celebrará en la ciudad brasileña de Campo Grande, capital del estado Mato Grosso del Sur, informó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.

El canciller de Paraguay dijo a medios que Peña aceptó la invitación que le hiciera su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cita que tendrá lugar antes del inicio de la COP15, o 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, también conocida como Convención de Bonn.

Ramírez también transmitió esta decisión directamente a su par brasileño, Mauro Vieira, con quien se reunió esta jornada en la sede de la Cancillería paraguaya en Asunción para revisar la agenda de cooperación bilateral.

Asimismo, señaló que a los encuentros de alto nivel de la COP15, que se celebrarán entre el 23 y el 26 de marzo, acudirán un equipo técnico de la Cancillería paraguaya así como el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay, Rolando de Barros. EFE

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