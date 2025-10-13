Presidente de Paraguay considera «un día histórico» la firma del acuerdo de paz en Gaza

2 minutos

Asunción, 13 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este lunes que la firma del acuerdo de paz para Gaza «es un día histórico» para «el mundo entero»

«Hoy es un día histórico para la paz, no solo en Medio Oriente, sino en el mundo entero», publicó Peña en la red social X desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde asiste a la ‘Cumbre de Paz’ y a la firma del final de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Peña, un destacado aliado de Israel, agradeció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la invitación para asistir a este encuentro que, consideró, «marca un nuevo capítulo en el camino hacia la estabilidad y el entendimiento global».

«Paraguay reafirma su compromiso con la paz, el diálogo y la cooperación internacional», agregó el mandatario, quien, en un video que acompañó su publicación, indicó que su país participa en el que calificó como un «encuentro tan importante» en «representación también de América Latina».

El jefe de Estado se sumó a la lista de líderes mundiales, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, entre otros, que aterrizaron este lunes en Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí.

El Gobierno de Peña es uno de los principales aliados de Israel, una posición que el mandatario ha defendido en foros internacionales como la pasada Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre pasado, donde también tuvo una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El viaje de Peña a Egipto no estaba previsto en su agenda de su viaje a Europa, hacia donde partió el sábado para cumplir una visita oficial a Italia, que incluye un encuentro con Meloni. EFE

ja/lb/psh