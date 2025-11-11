Presidente de Paraguay recibe credenciales de embajadores de Uruguay, Portugal y Bélgica

Asunción, 11 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores en su país de Uruguay, Guatemala, Portugal, Bélgica, Austria y Eslovenia.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, en la ceremonia celebrada en el Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción, informaron fuentes oficiales.

El nuevo embajador de Uruguay, Marcelo Blanco Criado, tiene su sede diplomática en la capital paraguaya.

Por su parte, los embajadores de Guatemala, Héctor Espinoza Farfán, y de Portugal, Gonçalo Gamito Beija de Teles Gomes, son concurrentes en Asunción y tienen su sede en Argentina.

Igualmente, los representantes de Bélgica, Hubert Cooreman; de Austria, Gerhard Mayer, y de Eslovenia, Tina Vodnik, también son concurrentes para Paraguay desde Buenos Aires. EFE

