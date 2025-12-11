Presidente de Paraguay se reúne en Oslo con hija de María Corina Machado y ratifica apoyo

Oslo, 11 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió en la ciudad noruega de Oslo con Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, tras participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 concedido a la líder opositora venezolana, a quien ratificó el apoyo de su Gobierno.

En una nota de prensa, la Presidencia paraguaya informó este jueves que Peña, acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos, remarcó en la reunión con Sosa que la perseverancia de los venezolanos «en su búsqueda de libertad, justicia y democracia constituye un mensaje que trasciende fronteras».

De igual manera, la Presidencia afirmó en el texto que la reunión entre Peña y Sosa, así como la participación del mandatario paraguayo en la entrega del premio Nobel de la Paz 2025 la víspera, «fortalecen la posición del Paraguay como un país que defiende de manera firme los derechos humanos» y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El mandatario paraguayo se ha erigido como uno de los aliados regionales de Machado, que el miércoles no pudo estar a tiempo para recoger el galardón que se le confirió por su «incansable trabajo» para «promover los derechos democráticos en Venezuela», según dijo el pasado octubre el Comité Noruego del Nobel al anunciar el premio.

Este miércoles, Peña reafirmó que la «libertad y la democracia son innegociables» y que Venezuela no está sola «en este camino» tras participar en la ceremonia de entrega del galardón.

Además, apuntó que haber visto a Sosa recibir el premio en nombre de su madre «mantiene viva la esperanza».

Noruega fue la segunda parada de un viaje que Peña inició el lunes, que incluyó una escala por Hungría y que se completa con la visita que hace esta misma jornada a Uzbekistán.EFE

