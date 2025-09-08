Presidente de Paraguay visitará las ciudades brasileñas de Foz de Iguazú y Curitiba

Asunción, 8 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitará en las próximas horas las ciudades brasileñas de Foz de Iguazú y Curitiba, acompañado de una comitiva integrada principalmente por dos de sus ministros y cuatro gobernadores, según un decreto conocido este lunes.

De momento, no se ha confirmado un posible encuentro entre Peña y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ni se ha difundido la agenda.

El decreto, firmado el pasado 4 de septiembre, señala que el mandatario estará acompañado por el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la titular de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, según la lista de la comitiva.

Del equipo que acompaña a Peña también harán parte los gobernadores de los departamentos de San Pedro (centro), Freddy Tadeo D’Ecclesiis; de Alto Paraná (este), César Torres; de Amambay (norte), Juan Acosta; y de Canindeyú (noreste), Nelson Martínez, entre otros funcionarios, señala el decreto.

El 3 de julio pasado, Peña se reunió con Lula da Silva en Buenos Aires para tratar la revisión del Anexo C del Tratado sobre la represa binacional de Itaipú, antes de la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) que también integran Argentina, Uruguay y Bolivia, de reciente incorporación.

Dicho anexo obliga a Paraguay a vender a Brasil el excedente de su cuota de energía producida en Itaipú a precios preferenciales.

El 8 de julio del 2024, Lula visitó Paraguay para participar en la reunión anual del bloque subregional.

El 15 de enero de 2024, Peña realizó una visita oficial a Lula da Silva, cita en la que también se puso en la agenda de trabajo la situación del tratado de Itaipú, entre otros temas bilaterales. Antes de jurar al cargo, el líder paraguayo se trasladó como presidente electo al vecino país, en mayo y julio de 2023.EFE

