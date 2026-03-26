Presidente de Parlamento venezolano recibe al embajador de España para afianzar relaciones

1 minuto

Caracas, 26 mar (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, sostuvo este jueves un encuentro con el embajador de España en Caracas, Álvaro Enrique Albacete Perea, para «afianzar» las relaciones bilaterales.

«Consolidamos espacios de diálogo y respeto mutuo para afianzar las relaciones bilaterales en beneficio de nuestras naciones», afirmó el diputado en un mensaje publicado en Telegram, sin dar más detalles sobre los temas que abordaron en la reunión.

También divulgó varias fotografías del encuentro, que se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, sede de la AN en Caracas, donde Rodríguez encabezó la primera parte de la sesión parlamentaria de este jueves, en la cual se aprobó una ley para acelerar trámites y procedimientos administrativos, y se avanzó en la segunda discusión de la reforma a la Ley de Minas.

Desde que asumió la presidencia encargada, tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque militar estadounidense, Delcy Rodríguez inició un proceso de acercamiento con EE.UU. e impulsó una reforma de hidrocarburos que abrió el sector a inversión extranjera y privada.

Hace dos semanas, en el marco de esta apertura del sector, Rodríguez firmó un acuerdo para «garantizar el suministro de gas» con la empresa española Repsol y también la italiana Eni. EFE

ls/bam/gad