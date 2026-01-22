Presidente de Perú afirma que homicidios han comenzado a caer bajo el estado de emergencia

Lima, 22 ene (EFE).- El presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, aseguró este viernes que las cifras de violencia en el país han comenzado a bajar después de tres meses de estado de emergencia declarado desde octubre en la capital de Lima y la vecina provincia portuaria del Callao, que concentran la mayor parte de los casos.

De acuerdo a los datos presentados este jueves por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad encabezado por Jerí, la tasa de homicidios bajó ligeramente en el último trimestre del 2025 a 2,5 por cada 100.000 habitantes, respecto al 2,6 registrado en el mismo trimestre del 2024.

En una presentación hecha en el Palacio de Gobierno, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, precisó que el departamento de Lima, donde se ubica la capital que alberga a un tercio de la población total, tiene una tasa de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, la región con la tasa más alta de homicidios en el país es la amazónica de Madre de Dios, con 24,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, una jurisdicción afectada por la extracción ilegal de oro, la deforestación y la trata de personas, entre otros delitos.

Asimismo, Morán informó que las denuncias por el delito de extorsión subieron a 26.585 en el 2025, frente a las 22.361 registradas por la Policía Nacional en 2024 y un número similar en el 2023.

En el caso de los delitos de hurto, se registraron 174.400 denuncias en 2025, frente a las 221.575 denuncias en 2024 y 232.390 en 2023.

Sobre las denuncias de violación sexual, éstas presentan una tendencia decreciente en el reporte oficial al registrar 22.856 denuncias en 2025, 26.641 en 2024 y 27.310 en 2023.

El jefe de Estado destacó que las medidas de seguridad aplicadas desde que asumió la Presidencia, el pasado 10 de octubre, como la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao, los operativos de control en los penales y los patrullajes nocturnos con las fuerzas armadas, han comenzado a dar resultados aunque son insuficientes.

En ese sentido, Jerí resaltó la disminución de la tasa de homicidio a 2,5 en el cuarto trimestre del 2025, frente al 2,7 en el tercer trimestre del mismo año, o al 2,6 del último trimestre del 2024.

«Hay cifras que nos permiten tener la esperanza de que las acciones que venimos tomando vienen dando resultados positivos, aunque no son suficientes aún», expresó el mandatario, que recientemente cumplió cien días de gestión tras haber reemplazado en octubre a la destituida presidente Dina Boluarte (2022-2025).

También apuntó que la victimización en el país, es decir el porcentaje de personas que han sufrido un delito violento, ha comenzado a disminuir en 1,9 puntos porcentuales respecto del año pasado, al ubicarse en 25 %, y que la percepción de inseguridad en el país también se ha reducido en 2,1 puntos, y se encuentra en 83,9 %.

El mandatario señaló que los presos en las cárceles pueden ser considerados sus enemigos porque «sus coordinaciones hacia afuera han sido limitadas».

Además, Jerí contó que varias integrantes de su equipo de trabajo han recibido amenazas por defender a los transportistas, que han denunciado ser víctimas de las mafias de extorsión y sicariato y reclamaron acciones más fuertes del Estado para combatir el crimen organizado. EFE

