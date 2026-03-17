Presidente de Perú cesa a primera ministra a un día de pedir voto de confianza al Congreso

1 minuto

Lima, 17 mar (EFE).- El presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, cesó este martes a la primera ministra, Denisse Miralles, un día antes de que acudiera al Parlamento para pedir el voto de confianza de su Consejo de Ministros, y frente al anuncio de varios partidos de votar en contra.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la Presidencia de Perú agradeció a Miralles «por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros, en un contexto importante para el país», y le deseó éxitos en su carrera profesional y sus futuros desafíos.

A menos de un mes de las elecciones generales, Miralles iba a presentarse este miércoles ante el Parlamento para exponer el programa del Gobierno de transición y buscar así la aprobación del Legislativo, pero esta semana comenzaron a sonar con fuerza rumores de que no contaba con los apoyos necesarios en el hemiciclo. EFE

pbc/fgg/cpy

(foto)