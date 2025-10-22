Presidente de Perú decreta estado de emergencia en Lima por treinta días contra el crimen

Lima, 21 oct (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, decretó este miércoles el estado de emergencia en Lima, capital del país, y en la vecina provincia portuaria del Callao, a partir de la medianoche de hoy y por un plazo de treinta días, para luchar contra la delincuencia organizada.

En un mensaje a la nación, emitido a través de televisión y redes sociales, Jerí dijo que «la delincuencia ha crecido de manera desmesurada» y ha causado un inmenso dolor a miles de familias y ha perjudicado a la economía nacional.

Sin embargo, el mandatario agregó que «hoy empezamos a cambiar la historia» y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país «recuperar la paz y la tranquilidad».

«Las guerras se ganan con acciones y no con palabras», afirmó Jerí sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por su Gobierno. EFE

