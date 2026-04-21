Presidente de Perú deja en manos del tribunal electoral las investigaciones sobre comicios

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Lima, 21 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, dejó en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la decisión de seguir los comicios presidenciales con sus actuales responsables o, en su defecto, sancionarlos por las irregularidades que generaron duras críticas contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Balcázar evitó comentar si apoya la salida del jefe de la ONPE por los errores de distribución del material electoral que provocó una extensión de los comicios hasta el día siguiente, porque, en su opinión, eso sería «inmiscuirse» en el manejo del proceso electoral.

«Yo soy un hombre que no prejuzga. Imagínese que yo interviniera, sería una parcialización», afirmó el mandatario interino en entrevista con la emisora RPP.

Balcázar prefirió dejar «que sea el propio Jurado Nacional de Elecciones, respecto a la ONPE, el que determine si continúan en buenos caminos las elecciones o determine las responsabilidades correspondientes».

En ese sentido, Balcázar pidió a las autoridades electorales que el proceso de escrutinio y contabilización final de votos sea «rápido y transparente» para conocer a los candidatos definitivos que pasarán a la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

Transcurrida más de una semana de los comicios generales, el JNE está pendiente de la resolución de miles de actas de votación impugnadas, algunas de las cuales han pasado al recuento de votos, para terminar el 15 de mayo próximo con el resultado final de la votación presidencial.

Hasta la fecha, con el 93,8 % de actas contabilizadas, la candidata derechista Keiko Fujimori tiene el 17 % de votos válidos, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez con 12 % y el ultraconservador Rafael López Aliaga con 11,9 %.

Entre estos dos últimos aún no se define quién se enfrentará a Fujimori en la segunda vuelta.

Por otro lado, Balcázar negó tener la intención de indultar al destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sentenciado por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, y cuya excarcelación es una de las promesas de campaña de Sánchez, exministro y cercano colaborador durante su gestión.

«No, esa es otra narrativa que ya no viene al caso. Ya de eso me pronuncié hace tiempo. Son rumores tras rumores», declaró el mandatario interino al desechar un eventual indulto para Castillo.

Balcázar entregará la Presidencia de la República el próximo 28 de julio, para el periodo 2026-2031, al candidato que resulte ganador de la segunda vuelta en junio, después de un quinquenio en que cuatro personas asumieron la jefatura del Estado.EFE

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