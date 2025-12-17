Presidente de Perú dice que su Gobierno «jamás» retrocederá ante embate de delincuencia

2 minutos

Lima, 17 dic (EFE).- El presidente de transición de Perú, José Jerí, afirmó este miércoles que su Gobierno mantendrá la lucha contra la corrupción y no retrocederá «jamás» frente al embate de la delincuencia y la criminalidad en su país.

«Hoy batallamos por un Perú sin corrupción, con igualdad de oportunidades, que crea el consenso en función al diálogo, un país que, además, no retrocederá jamás frente al enemigo común que es la delincuencia y la criminalidad», remarcó Jerí en un discurso pronunciado en la región sureña de Ayacucho.

El gobernante remarcó que, «más allá» de liderar «un Gobierno de transición» tiene una responsabilidad «como peruano, como ciudadano, de poder tener la capacidad de comprender al que está al frente, al costado».

«Eso es primordial», sostuvo antes de pedir a sus compatriotas que construyan «así un mejor país».

Jerí también expresó «su firme compromiso con la descentralización» de su país y remarcó en la especial «atención» que, según dijo, demanda Ayacucho para su Gobierno.

«Ayacucho es prioridad para este Gobierno, por ello no habrá razón ni circunstancia alguna que nos aleje del objetivo primordial de impulsar su progreso y su desarrollo», acotó.

El mandatario, que debe entregar la jefatura de Estado en julio próximo al gobernante que resulte electo en los comicios generales de abril de 2026, cumple este miércoles con su primera visita oficial a Ayacucho, una región ubicada a más de 560 kilómetros al sur de Lima, como parte de las giras que realiza por diferentes localidades del país.

En su primera actividad del día, asistió a una ceremonia de izada de la bandera nacional en la Pampa de la Quinua, el escenario de la histórica batalla de Ayacucho que selló la independencia de Perú, el 9 de diciembre de 1824.

«Sigamos honrando nuestros símbolos patriotas para construir las bases de un país que sí tiene futuro», remarcó.

Jerí llegó a Ayacucho acompañado por los ministros de Defensa, César Díaz; del Interior, Vicente Tiburcio; del Ambiente, Miguel Espichán; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fernández. EFE

dub/gpv