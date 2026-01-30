Presidente de Perú levantará secreto de sus comunicaciones tras ser interrogado por fiscal

2 minutos

Lima, 30 ene (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, ha accedido a levantar el secreto de sus comunicaciones tras ser interrogado en el Palacio de Gobierno por el fiscal general interino, Tomás Gálvez, a raíz de la investigación preliminar abierta en su contra por las reuniones semiclandestinas que mantuvo con empresarios chinos.

Como se había programado, el fiscal general acudió este viernes a Palacio de Gobierno para hacer unas 30 preguntas a Jerí sobre las reuniones con empresarios chinos, uno de ellos contratista del Estado y de la propia oficina de la Presidencia, dentro de la investigación por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

En declaraciones a la prensa, Gálvez dijo que Jerí había respondido a todas las preguntas hechas por la Fiscalía y por la Procuraduría del Estado (Abogacía del Estado), conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC) que impide las medidas coercitivas contra el mandatario.

El gobernante interino «ha prestado el consentimiento para que se levante el secreto de sus comunicaciones» y él mismo va a pedir el reporte de sus comunicaciones, afirmó Gálvez a los periodistas, después de más de tres horas de interrogatorio.

Gálvez aclaró que solo le corresponde investigar al mandatario en forma «totalmente reservada» y que las otras personas implicadas en el caso serán indagadas por el fiscal provincial a cargo.

De acuerdo a reportajes periodísticos, Jerí acudió encapuchado, junto a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a un restaurante el pasado 26 de diciembre, que es propiedad del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, mientras que el 6 de enero visitó una tienda del mismo empresario que había sido clausurada pocas horas antes por las autoridades municipales.

La defensa de Jerí declaró el martes pasado que el presidente no tuvo reuniones pactadas con Yang, sino que fueron encuentros coyunturales, en referencia a las imágenes difundidas en medios locales.

Estos encuentros no declarados oficialmente por el mandatario han provocado la presentación de hasta siete mociones de censura contra Jerí en el Congreso, que no han sido debatidos aún pues el Parlamento está en un periodo legislativo de receso hasta marzo.

El actual fiscal general encargado archivó una denuncia por violación sexual contra Jerí en agosto del año pasado, dos meses antes de que asumiera la Presidencia tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025). EFE

mmr/fgg/psh

(foto) (video)