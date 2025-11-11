Presidente de Perú pide a gobernadores regionales «hacer más de lo que ya están haciendo»

2 minutos

Lima, 11 nov (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, invitó este martes a los gobernadores regionales de su país a «hacer más de lo que ya están haciendo» para dejar un buen legado y aseguró que el Gobierno nacional debe comenzar a ceder algunas capacidades a los departamentos para impulsar su desarrollo.

«Yo les invoco a dar más, en el tiempo que les queda, que es superior que el mío, tienen que hacer más de lo que ya están haciendo. Es una invitación para que podamos dejar un legado para los que vengan y dejar una valla bastante alta», dijo Jerí en la ciudad andina de Huánuco, donde se celebra el IX Consejo de Estado Regional.

El presidente, que deberá entregar el mando en julio al gobernante electo en los comicios de abril próximo, pronunció un discurso en el que reiteró la voluntad del Gobierno de transición que encabeza de consolidar un Ejecutivo descentralizado, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional.

«Dirigir el Perú desde Lima es un error que históricamente han cometido muchos gobernantes, un error en el que nuestro gobierno jamás caerá, por eso estamos el día de hoy acá», declaró junto a gobernadores regionales.

Expuso que el Consejo de Estado Regional sirve para sacar adelante proyecto urgentes, fomentar el diálogo, acelerar inversiones, consensuar políticas públicas y escuchar las demandas locales para «poner fin a tanto tiempo de desatención y olvido».

«Como Gobierno nacional tenemos justamente que entender y comenzar a ceder algunas capacidades nuevas adicionales, pero tenemos que ver cada una de las potencialidades y capacidades que pueden aportar cada una de las regiones», indicó.

En este sentido, anunció que van a sostener acuerdos ejecutivos con cada uno de los departamentos del país y que estos guiarán el trabajo del Gobierno nacional para así «sentar las bases de desarrollo del país».

«Necesitamos hoy más que nunca articular políticas de gobierno e implementar acciones conjuntas de una agenda descentralizada para así destrabar inversiones que son prioritarias, poner en marcha servicios públicos que no están bien realizados y encaminar posibles modificaciones normativas para cada una de nuestras regiones», agregó.

Jerí anunció este lunes que hará una gira por todas los departamentos durante tres meses, y este martes, compartió en sus redes sociales personales vídeos y fotos subiendo a un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con destino a Huánuco con la frase «empezamos a recorrer nuestro amado país», ataviado con una gorra y una chaqueta de aviación. EFE

