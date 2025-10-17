Presidente de Perú pide poderes para luchar contra el crimen tras protestas en Lima

afp_tickers

3 minutos

El nuevo presidente de Perú, José Jerí, pidió este jueves poderes especiales al Congreso para enfrentar la inseguridad, tras la masiva protesta contra el crimen organizado y la clase política que dejó un muerto a manos de un policía y un centenar de heridos en Lima.

El miércoles se produjeron los enfrentamientos más graves desde que empezaron las manifestaciones hace un mes en la capital peruana.

Las protestas han sido lideradas por la Generación Z, un colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años, en repudio al Congreso y al gobierno de derecha recién instalado, que reemplazó al de la destituida Dina Boluarte.

La mandataria fue removida tras juicio político exprés el 10 de octubre por la crisis de inseguridad.

Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió la presidencia de manera interina hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el mando tras comicios generales.

– «Asesinato cobarde» –

Con velas, flores y carteles contra Jerí, decenas de jóvenes homenajearon en la noche del jueves al fallecido rapero Eduardo Ruiz, de 32 años y conocido como ‘Truvco’.

«Estoy acá para expresar mi indignación por el asesinato cobarde del compañero Truko (…) Las circunstancias de su muerte han sido realmente vergonzosas», dijo a la AFP Solaris Raez, un universitario de 25 años.

El manifestante murió a causa del disparo de un oficial que actuó por su cuenta y será separado de la policía, anunció el comandante de la institución, general Óscar Arriola.

Junto a él fue detenido otro agente, ambos identificados en las cámaras de video de la alcaldía de Lima. El presunto autor del homicidio está hospitalizado tras ser atacado por los manifestantes.

Además del fallecido, la jornada del miércoles dejó 113 heridos: 84 policías y 29 civiles, según el balance de autoridades

Este jueves, Jerí se presentó ante el Congreso para pedir «facultades legislativas» que le permitan enfrentar la crisis de inseguridad.

El presidente espera aprobar medidas de urgencia sin pasar por la aprobación de los parlamentarios.

«Queremos solicitar facultades legislativas para legislar principalmente en temas de seguridad ciudadana (…) que es el principal problema», dijo el mandatario a los periodistas.

«Dentro de ellas esta el tema de los penales», desde donde las bandas extorsionan, comentó Jerí, sin detallar el tipo de intervención que espera aplicar en las prisiones.

– «No voy a renunciar» –

Sin embargo, el descontento popular sobrepasa la actual coyuntura. Las protestas apuntan hacia la impopular clase política al grito de que «se vayan todos».

Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que sustituyó a Boluarte.

«No voy a renunciar, voy a continuar con la responsabilidad», respondió Jerí a la prensa sobre su permanencia en el cargo.

El jefe de Estado lamentó de nuevo la muerte del manifestante en Lima, pero insistió en que la protesta fue tomada por un pequeño grupo que quiso imponer «el caos».

«En un Estado de derecho se protegen las garantías de todos los manifestantes como de las fuerzas del orden, pero ese grupo pequeño (de manifestantes) buscaba generar el caos», declaró.

En el último mes han resultado heridas casi 200 personas durante las protestas en el centro de Lima, incluidos policías, manifestantes y periodistas.

En el marco de las protestas, la Generación Z ha ondeado la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global contra el mal gobierno dondequiera que exista.

cm/vel/db