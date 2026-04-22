Presidente de Perú recomienda dejar compra de aviones a próximo Gobierno y niega tensiones

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Lima, 22 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, insistió este miércoles en su decisión de recomendar que el próximo gobierno, que asumirá en julio próximo, sea el que decida la compra de aviones de combate y descartó una intención de confrontación con Estados Unidos al haber postergado la adquisición de un lote de F-16.

En un mensaje a la nación, Balcázar negó que haya mentido al país, como afirmó hace unas horas el renunciante ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien dimitió por este tema al igual que el ministro de Defensa, y repitió que lo que se está discutiendo es que «el próximo gobierno conozca las negociaciones».

«En ningún momento he tenido la intencionalidad de confrontación con Estados Unidos», dijo el mandatario, al tiempo de apuntar que amerita seguir teniendo «las mejores relaciones» con ese país. EFE

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