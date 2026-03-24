Presidente de Perú resalta ley de beneficios a funcionarios temporales, pese a mayor gasto

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Lima, 24 mar (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, resaltó este lunes la promulgación de la ley que otorga beneficios de gratificaciones anuales y compensación por desempleo a más de 370.000 trabajadores públicos de un régimen temporal de contratación, a pesar de que analistas han criticado la medida por la falta de recursos para financiar esta norma.

En declaraciones a la emisora Exitosa, Balcázar dijo que la promulgación de la Ley 32563 es una reivindicación para los trabajadores públicos contratados bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), creado inicialmente para un vínculo temporal, pero que se ha convertido en una modalidad frecuente y permanente en el aparato público.

«Yo había sido de la idea de que el Estado, con este sistema que mantenía a nivel nacional de los CAS, era un pésimo ejemplo para el empresariado privado porque se entiende que el Estado no podía recurrir a menguar o quitar derechos fundamentales», expresó el mandatario.

Balcázar indicó que, en 60 días, estará listo el reglamento que hace efectiva la norma promulgada este lunes y reiteró que «lo importante era terminar con esa situación de incertidumbre laboral».

Por su parte, el economista Carlos Adrianzén comentó al Canal N que «es entendible que los trabajadores de este régimen, que ahora van a tener una serie de beneficios que todos los peruanos lo vamos a pagar, estén contentos; el problema está en que, como diría el presidente argentino, no hay plata».

«Iniciativas como esta son una bomba de tiempo para el próximo Gobierno, que va a tener que enfrentar las lógicas preocupaciones de los que creen que se han sacado la tinka (lotería), a costa de los demás», agregó el analista.

Perú tiene alrededor de 1,5 millones de trabajadores públicos, de los cuales más de 370.000 laboran bajo el régimen CAS, de acuerdo a información oficial.

Según la ley publicada en el diario oficial El Peruano, los servidores CAS recibirán dos gratificaciones al año, cada una equivalente a una remuneración mensual, además del reconocimiento de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) como beneficio laboral, calculado en función del tiempo de servicios y efectivo al término del vínculo laboral.

Además, la norma autoriza a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) a efectuar ajustes presupuestarios con cargo a sus propios recursos, sin demandar financiamiento adicional al tesoro público. EFE

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