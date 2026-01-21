Presidente de Perú se declara víctima de complot tras revelarse reuniones semiclandestinas

3 minutos

Lima, 21 ene (EFE).- El presidente de transición de Perú, el derechista José Jerí, denunció este miércoles un complot en su contra y una clara intención de desestabilizar el país, tras revelarse una serie de vídeos sobre reuniones y encuentros semiclandestinas que mantuvo con un empresario chino, así como las visitas a Palacio de Gobierno de otro empresario de la misma nacionalidad con orden de arresto domiciliario.

«Yo también quiero saber quienes están detrás de todo este complot. Soy un presidente objetivo e imparcial que no cede presiones, pero alguien ha encontrado un método para hacerlo. Yo también quiero saber quién ha estado detrás de ello y cuál ha sido su objetivo real», señaló Jerí en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

El presidente interino, que recientemente cumplió cien días en el cargo tras haber reemplazado a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en su condición de presidente del Congreso, reiteró que no ha mentido al país en ningún momento y que, sin apuntar por parte de quién, se pretende que actividades cotidianas que realiza como ir a un restaurante o una tienda, tengan un trasfondo «malicioso».

Hasta el momento se conoce que acudió encapuchado cerca de la medianoche el 26 de diciembre y acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a un chifa – restaurante de comida tusán (peruano-china) – de propiedad del empresario chino y contratista del Estado Zhihua ‘Johnny’ Yang, y el 6 de enero visitó una tienda del mismo empresario que pocas horas antes había sido clausurada por las autoridades municipales.

Sobre su visita al chifa, Jerí negó «categóricamente» que cometiera en ese momento ningún acto irregular, dijo que fue un encuentro que no había estado organizado previamente y reiteró su perdón por haber ido al restaurante encapuchado.

«Si uno quisiese hacer un acto irregular, que ya he negado categóricamente, no va a ir con su ministro de Interior, no va a ir con su escolta, y además no les va a invitar a cenar con ellos. A veces se pretende distorsionar la realidad con fines particulares, con fines que aún no conocemos, pero lo que me queda sumamente claro es la idea de que hay una intencionalidad detrás de ello», agregó.

Por otro lado, volvió a repetir que su visita el 6 de enero a una tienda de productos chinos, también de la propiedad del empresario, responde a una razón cotidiana, pues fue a comprar caramelos y cuadros, entre otras cosas.

El mandatario, que ya adelantó el martes que no piensa dimitir, sostuvo que los vídeos difundidos por los programas televisivos se tratan de una «trampa» debido a que fueron soltados progresivamente y no mostraron otras visitas anteriores del mandatario a ambos locales.

«Hay un ánimo de querer desestabilizar el país y de romper la imparcialidad del presidente en un proceso electoral. ¿De quién? Las investigaciones lo dirán; hay un ánimo de manipulación de la información, hay ánimo de que haya un presidente que caiga a presiones», indicó Jerí. EFE

pbc/fgg/psh

(foto) (video)