Presidente de Portugal veta la nueva ley de nacionalidad tras parecer del Constitucional

Lisboa, 19 dic (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó este viernes la nueva ley de nacionalidad después de que el Tribunal Constitucional anunciara esta semana que considera contrarios a la Carta Magna varios artículos del texto, aprobado por el Parlamento con los votos de la alianza conservadora del Gobierno y la ultraderecha.

El jefe de Estado realizó el anuncio en un comunicado publicado por la Presidencia de la República, donde explicó que devuelve la propuesta de alteración de la ley de vuelta al Parlamento sin promulgarla con motivo del parecer de la corte. EFE

