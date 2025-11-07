Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, llega a Bolivia para la investidura de Rodrigo Paz

3 minutos

El Alto (Bolivia), 7 nov (EFE).- El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, llegó este viernes a Bolivia para participar en la investidura del presidente electo, el centrista Rodrigo Paz Pereira, que está prevista para el sábado y que marcará un cambio de timón en los casi 20 años en el poder del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Orsi llegó en una aeronave de la Fuerza Aérea de Uruguay al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a las 15:32 hora local (19:32 GMT) y fue recibido por la canciller saliente, Celinda Sosa.

El mandatario uruguayo también recibió los honores por parte del regimiento ‘Colorados de Bolivia’, a los que saludó para posteriormente tomar un vehículo que lo condujo hasta La Paz.

El gobernante es uno de los mandatarios progresistas que acudirán a la investidura de Paz y que, tras el resultado de la inédita segunda vuelta en Bolivia, felicitó al presidente y a la población boliviana por «una jornada cívica ejemplar».

También confirmaron su asistencia al cambio presidencial en Bolivia, el mandatario de Argentina, el ultraderechista Javier Milei; de Chile, Gabriel Boric; de Ecuador, Daniel Noboa y de Paraguay, Santiago Peña.

Está previsto que Boric, de ideología progresista, llegue a Bolivia a final de la tarde acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

Algunos analistas consideraron la visita del mandatario chileno como una buena señal de apertura para la relación entre ambos países, que rompieron relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 1978.

El presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, será el tercer jefe de Estado en llegar este viernes a La Paz para la investidura de Paz.

Mientras que para el sábado se fijó el arribo del mandatario de Argentina, Javier Milei, quien estará en La Paz tras su visita a Estados Unidos para participar en un evento en el que estará su aliado y homólogo Donald Trump.

Finalmente, también el sábado, se espera la llegada del presidente paraguayo, Santiago Peña, quien anunció su asistencia a la investidura de Paz, en un viaje «de ida y vuelta».

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ya está en La Paz desde esta jornada y aseguró que este viaje es el «más emotivo» de los que ha realizado. Su arribo augura un acercamiento entre ambos países alejados por casi dos décadas.

Al margen de los jefes de Estado han confirmado su llegada a Bolivia el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. EFE

grb/eb/nvm

(foto) (video)