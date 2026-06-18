Presidente del Congreso de El Salvador, bajo el partido de Bukele, buscará su reelección

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San Salvador, 18 jun (EFE).- El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador por el partido gobernante, Ernesto Castro, dijo este jueves que buscará una nueva candidatura en las primarias del partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), para una tercera legislatura.

«Yo voy a participar en las internas del partido, me voy a inscribir el domingo 28 de junio. Estoy sometiéndome a los procesos», declaró Castro al ser consultado por periodistas sobre el tema.

El funcionario, que fue secretario privado de Bukele en el Ejecutivo antes de llegar al Órgano Legislativo en 2021, dijo desconocer si la totalidad de diputados de NI en la Asamblea Legislativa -que suponen la mayoría con 57 de los 60 escaños- buscarán nuevamente una candidatura para los comicios generales de 2027.

El presidente del Congreso ha respaldado desde su puesto las iniciativas presentadas por el Gobierno de Bukele, aprobadas casi en su totalidad sin estudio previo ni debate legislativo, incluidas varias reformas a la Constitución aprobadas y ratificadas de forma exprés, y la extensión, mes a mes, de un polémico régimen de excepción que suspende garantías constitucionales a toda la ciudadanía.

El 1 de mayo de 2024, Castro fue elegido nuevamente como presidente de la Asamblea Legislativa con 58 votos de los 60 diputados, también fue presidente de este órgano de Estado en la legislatura 2021-2024, tras dejar la Secretaría Privada de la Presidencia.

Castro es esposo de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y ha manifestado públicamente ser «amigo» del presidente Bukele, de quien también fue secretario privado y asesor del mandatario en su etapa como alcalde en el pequeño poblado de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de la capital San Salvador (2015-2018).

Tiene estudios en administración de empresas y mercadeo, sin que se conozca si tiene título por alguna universidad salvadoreña.

Nuevas Ideas (NI) convocó en abril pasado sus comicios internos para elegir a los candidatos a la Presidencia, en los que se prevé que Bukele busque un tercer mandato consecutivo sin rivales entre sus filas.

En las elecciones internas también se definirán las candidaturas a la Vicepresidencia, la Asamblea Legislativa y los consejos municipales de cara a las elecciones generales de 2027.

El partido estableció el 28 de junio como fecha de la inscripción de las precandidaturas y el 12 de julio del presente año será el día de la elección interna. EFE

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