Presidente del Congreso peruano vulnera neutralidad electoral, dice jurado especializado

Lima, 17 nov (EFE).- El Jurado Electoral Especial (JEE) de la ciudad de Pacasmayo, en el norte de Perú, determinó que el actual presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, vulneró el deber de neutralidad electoral al permitir el uso indebido de un equipo de video del Legislativo en la presentación de la candidatura presidencial de la líder de su partido, Keiko Fujimori.

Una resolución del JEE de Pacasmayo -reseñada este lunes en medios locales- señaló que también fueron responsables de esta vulneración a las reglas electorales el director general parlamentario, Jaime Abensur, y un trabajador del Congreso identificado como Daniel Luza.

Según el organismo, el pasado 30 de octubre, durante la presentación de la candidatura de Fujimori en la ciudad norteña de Trujillo, se identificó el uso de una cámara de video que pertenece al Congreso y, durante la investigación del caso, Luza afirmó que la había usado por «confusión» en el mitin político.

El JEE de Pacasmayo rechazó esa versión y concluyó que el uso de la cámara institucional favoreció directamente a Fuerza Popular, con lo que se vulneró el Reglamento de Neutralidad Electoral, que prohíbe el uso de recursos públicos en favor de una organización política o candidato.

El jurado determinó, en ese sentido, que Rospigliosi, «como máxima autoridad administrativa», tenía la obligación de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

La resolución añadió que Abensur, que también es militante de Fuerza Popular, cometió una «omisión funcional», ya que debió impedir el uso del equipo al ser el responsable del resguardo de los bienes institucionales, y que Luza tiene responsabilidad administrativa y electoral por haber cometido la acción directa.

Igualmente, el jurado ordenó que se remitan los antecedentes del caso al Ministerio Público, la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) y al Congreso «para que procedan de acuerdo a sus atribuciones».

El JEE de Pacasmayo también dispuso que se notifique a los involucrados y que se publique la resolución en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral peruano. EFE

