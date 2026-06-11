Presidente del Líbano asegura que no abandonarán negociaciones con Israel «pese a presión»

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Beirut, 11 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó este jueves que el Gobierno del Líbano no abandonará las conversaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Israel «pese a la presión» que ha recibido para levantarse de la mesa de negociaciones, sin hacer referencia al grupo chií Hizbulá.

«Avanzamos juntos hacia un objetivo claro: poner fin al estado de guerra en el Líbano. A pesar de la presión para que abandonemos las negociaciones, no lo haremos y continuaremos hasta alcanzar una solución que beneficie a nuestra nación», dijo Aoun en un comunicado difundido por la Presidencia libanesa.

El Líbano e Israel acordaron hace una semana en Washington un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hizbulá, un aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones con el Estado judío, que pese a todo ha continuado bombardeando el país a diario.

Ambas partes tienen prevista una ronda de contactos para el 22 de junio en Washington con mediación de Estados Unidos para buscar un acuerdo integral.

Aoun insistió en que la decisión de sentarse con Israel «se basa en la convicción y en el mejor interés del Líbano», al tiempo que defendió que el Gobierno libanés ha optado por abrir un diálogo como única vía ante la «maquinaria de destrucción, agresión y asesinato».

«Exigimos el fin del estado de las hostilidades con Israel, de acuerdo con los siguientes puntos bien conocidos: la retirada israelí, el cese de los ataques, el despliegue del Ejército y el retorno de los desplazados y prisioneros. Solo entonces podremos considerar la paz», afirmó.

Israel y Hizbulá han intercambiado ataques desde el pasado 2 de marzo, tras el inicio de la guerra contra Irán, lo que desencadenó una fuerte ofensiva israelí contra el territorio libanés -cuyos bombardeos han llegado hasta la capital, Beirut- e incluso una invasión terrestre del sur del Líbano.

Las autoridades libanesas piden una retirada de las tropas israelíes del sur del país, al tiempo que Israel insiste en que Hizbulá no debe tener presencia ahí y en su lugar debe ser desplegado el Ejército libanés.

El número de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo supera ya los 3.700, según las autoridades sanitarias libanesas. EFE

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