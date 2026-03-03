Presidente del Líbano reafirma compromiso con el alto el fuego y está dispuesto a negociar

Beirut, 3 mar (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, reafirmó este martes el compromiso de su país con el alto el fuego acordado en 2024 con Israel y expresó su disposición a negociar sobre el asunto, en medio de la nueva ofensiva área israelí contra diferentes regiones del Líbano.

«Reafirmamos la decisión del Gabinete de que el Líbano se comprometa de forma definitiva y total con las estipulaciones de la declaración de cese de hostilidades, resguardando así la paz y la estabilidad», dijo ante representantes de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Egipto y Catar.

«Además, expresamos nuestra total disposición a reanudar las negociaciones sobre este asunto con participación civil y bajo auspicios internacionales», agregó el jefe de Estado, según un comunicado emitido por la Presidencia libanesa.

En esta línea, también reafirmó las medidas anunciadas la víspera contra el grupo chií Hizbulá, que la madrugada del lunes lanzó de forma unilateral un ataque dirigido al norte de Israel, provocando el inicio de la cruenta campaña de bombardeos israelíes contra el territorio libanés.

Las decisiones incluyen prohibir la actividad militar de Hizbulá y obligarle a desarmarse.

«La decisión tomada ayer por el Gabinete de mantener el derecho exclusivo del Estado libanés a decidir sobre asuntos de guerra y paz, y de prohibir todas las actividades militares y de seguridad ilegales, es una decisión soberana, final e irrevocable», defendió este martes el presidente libanés.

«El Gabinete ha encargado al Ejército y a las fuerzas de seguridad su implementación en todo el territorio libanés», recordó ante los responsables internacionales, según la nota.

El verano pasado, el Gobierno libanés ya había aprobado un plan para desarmar a Hizbulá tras su última guerra con el Estado judío, que finalizó con un alto el fuego en noviembre de 2024, si bien la iniciativa no contaba con el beneplácito de la formación chií.

Israel bombardea desde el lunes el sur del Líbano y su capital, y este martes ordenó a la población de más de 80 pueblos y ciudades libanesas cerca de la frontera que abandonen sus casas.

Después de que las fuerzas israelíes decidieran tomar nuevas áreas del sur del Líbano, donde ya mantenían ocupadas varias colinas desde la última guerra, el Ejército libanés se ha retirado de varias de sus posiciones en la frontera de facto con Israel, informó este martes la Agencia Nacional de Noticias (ANN). EFE

