Presidente del Parlamento venezolano cree que inversión se acelerará con vuelos de EE.UU.

3 minutos

Caracas, 29 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, previó este jueves, tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que las inversiones petroleras en su país se acelerarán si se reanudan los vuelos con Estados Unidos, luego del anuncio del mandatario Donald Trump.

«Yo creo que (las inversiones) ya están llegando aceleradamente, y como ahorita parece que van a abrir los vuelos, me enteré mientras estábamos en la sesión, que van a abrir los vuelos, me imagino que vendrán mucho más rápido», dijo en un video que publicó en redes sociales.

Rodríguez calificó como «importante» y «muy positivo» el anuncio del presidente estadounidense sobre que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela «se abrirán muy pronto», lo que, a juicio del diputado chavista, es resultado de las conversaciones y «la diplomacia de paz que ha venido desarrollando» la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el Gobierno de Trump.

Consultado sobre si hubo alguna propuesta de EE.UU. para incluirla en la reforma de la ley petrolera, el presidente del Legislativo respondió «absolutamente no» y aseguró que «todo ha transcurrido bajo un clima de respeto y de cortesía» entre Caracas y Washington, que evalúan también la reanudación de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

Trump ordenó también, tras una conversación con Delcy Rodríguez, que el proceso sobre las conexiones comerciales comience hoy mismo.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el republicano afirmó que había dado «instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela».

El pasado noviembre, antes de la operación militar durante la que en enero fue capturado Nicolás Maduro, en medio de una serie de ataques en el país suramericano, Trump lanzó un mensaje advirtiendo de que el espacio aéreo del país suramericano «permanecerá cerrado en su totalidad».

Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en inglés) emitió un nuevo aviso («notam» en el lenguaje aeronáutico) sobre la situación «potencialmente peligrosa» en la región de Maiquetía «a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores».

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EE.UU. y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en 2019. EFE

csm/bam/gad

(foto) (video)