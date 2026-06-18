Presidente del Parlamento venezolano y líder del antiguo Legislativo se reúnen en Caracas

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Caracas, 18 jun (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, recibió este jueves a la opositora Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y quien regresó hoy al país tras atender a una invitación hecha, según dijo, por Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición en el país suramericano.

Previamente, a su llegada al Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, Figuera declaró a la prensa que se reuniría con el encargado de negocios de EE.UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez. EFE

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