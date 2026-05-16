Presidente del Parlasur rechaza toda acción para «desestabilizar» al Gobierno boliviano

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Asunción, 16 may (EFE).- El presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el paraguayo Rodrigo Gamarra, rechazó este sábado toda acción que busque alterar el orden democrático o «desestabilizar» al Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras iniciados hace once días en el país andino.

En un comunicado de prensa, Gamarra expresó su «profunda preocupación» por las protestas en Bolivia que han provocado un desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos esenciales.

El también senador paraguayo sostuvo que «toda acción orientada a alterar el orden democrático, vulnerar la institucionalidad o desestabilizar al Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia resulta incompatible con los principios democráticos que sustentan el proceso de integración regional».

Asimismo, Gamarra expresó su solidaridad con Rodrigo Paz y el pueblo boliviano y exhortó a los actores políticos y sociales a «privilegiar el diálogo, el respeto a las instituciones democráticas y la preservación de la paz social».

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú también rechazaron el viernes, en un comunicado conjunto, «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático» en Bolivia.

Sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia de Paz.

Las protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos y la muerte de al menos tres personas por no recibir asistencia médica adecuada, según las autoridades bolivianas.

El Gobierno boliviano ha denunciado un «plan macabro» supuestamente diseñado por el expresidente del país Evo Morales (2006-2019) para «romper el orden constitucional» y que presuntamente está «financiado» por el narcotráfico, una acusación que el exmandatario rechazó.

El Parlasur es un órgano representativo del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, miembro pleno desde 2024 con un plazo de cuatro años para adaptar su régimen arancelario al del bloque. Este órgano carece de competencia legislativa para dictar normas vinculantes para los países miembros. EFE

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