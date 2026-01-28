Presidente del Supremo israelí denuncia que los líderes políticos ignoran las sentencias

Jerusalén, 28 ene (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo de Israel, Isaac Amit, denunció este miércoles que el sistema judicial israelí está «bajo un ataque real que va mucho más allá de la crítica legítima», y denunció que quienes están en una posición de poder ignoran las decisiones judiciales.

Durante la ceremonia de graduación de los nuevos abogados, recogida por varios medios israelíes, Amit criticó que hay «intentos de debilitar el poder judicial, dañar su independencia y desgastar a sus jueces dedicados y profesionales que se entregan al servicio público».

Sus críticas se producen en un momento de máxima tensión entre el poder judicial y el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que se ha mostrado reacio a aplicar algunas de sus decisiones, como la obligación impuesta por el Supremo de hacer cumplir el alistamiento en el Ejército de los jóvenes ultraortodoxos judíos, a riesgo de perder el apoyo de sus partidos en su coalición de gobierno.

Además, varios miembros del Ejecutivo, del que forman parte dos partidos ultranacionalistas y supremacistas judíos, han instado a no obedecer las sentencias del Supremo.

«Cuando figuras públicas ignoran sentencias que no les agradan, ¿qué mensaje transmiten al público en general?», se preguntó este miércoles Amit, según recoge The Times Of Israel.

Y añadió que «estar obligado por la ley y por la aplicación de las decisiones judiciales es una condición fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática».

Las palabras de Amit se producen mientras el alto tribunal israelí estudia denuncias contra uno de los ministros más influyentes del Gobierno de Netanyahu, el supremacista Itamar Ben Gvir, que está al mando de la Policía como cabeza de la cartera de Seguridad Nacional.

La Fiscalía, en un informe, le dijo al Supremo que Ben Gvir -condenado en 2007 por incitación al racismo- debería ser cesado de su cargo porque se extramilita en sus funciones y ejerce una constante injerencia política en la Policía israelí. EFE

