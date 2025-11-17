Presidente dominicano asegura «estar al tanto» de la situación de tensión en Haití

3 minutos

Santo Domingo, 17 nov (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, indicó este lunes que «está al tanto de cualquier operación que pueda comprometer la seguridad del país» y de «cualquier situación cerca de la frontera», ante la situación en Haití donde se esperan enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las bandas criminales.

«Nosotros tenemos suficiente nivel de inteligencia con las fuerzas extranjeras que están allá, estamos al tanto de cualquier operación que pueda comprometer la seguridad del país y si hay cualquier situación cerca de la frontera», aseguró en su rueda de prensa semanal el presidente dominicano.

Abinader agregó que hoy su gobierno estaba en «alerta especial» debido al llamado que hizo el líder de la coalición armada Viv Ansanm (Vivir Juntos), Jimmy Cherisier, alias Barbecue, quien pidió a la población no salir de sus casas a partir de este lunes ante un inminente enfrentamiento con las fuerzas del orden, que mantienen una ofensiva contra las pandillas.

«Conversamos con nuestro embajador hace unas dos horas, pero parece que no hubo nada especial», aseguró el gobernante.

Frente a este contexto, Abinader indicó que todos los días su gobierno supervisa la situación de la frontera que «sigue siendo una prioridad».

Por su parte, el ministro de Defensa dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre, apuntó que aviones de su país «vuelan todos los días en la mañana y en la tarde para patrullar la frontera, así como los helicópteros y los drones; permanentemente mantienen un contacto aire tierra con las tropas que están desplegadas haciendo patrullaje terrestre».

Fernández aseguró que hasta el momento, en este lunes, la situación en la frontera ha sido «totalmente tranquila a pesar del llamado que hizo Barbacue, un expolicía convertido en el más poderoso jefe de pandilla haitiano.

«Le damos seguimiento permanentemente a la situación haitiana, pero todo está tranquilo», aseguró el alto cargo.

La semana pasada la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H) y la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) lanzaron una amplia operación conjunta contra el grupo armado 400 Mawozo, que lleva años tomando como rehenes a los municipios de Tabarre y Croix des Bouquets, al norte de Puerto Príncipe, que dejó pandilleros muertos y armas decomisadas.

La Policía Nacional haitiana anunció este lunes el aplazamiento de todas las vacaciones y permisos de sus miembros, «con el fin de movilizar a todo el personal policial, con el objetivo de garantizar la seguridad óptima de la población y responder a cualquier eventualidad».

La institución policial advirtió que continuará su ofensiva en Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe, contra el grupo armado 400 Mawozo, dirigido por Lanmò Sanjou (La Muerte Sin Día). EFE

pma/rsl/fa/rrt